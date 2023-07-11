Путь убийцы экс-командира подлодки "Краснодар" отследили по камерам

Оперативники смогли отследить маршрут Сергея Денисенко, которого задержали по подозрению в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как подозреваемый приезжает на автобусе в Краснодар на место убийства Ржицкого. Известно, что после этого он уехал в Туапсе, где планировал скрыться на съёмной квартире.