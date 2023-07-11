Путь убийцы экс-командира подлодки "Краснодар" отследили по камерам
Оперативники смогли отследить маршрут Сергея Денисенко, которого задержали по подозрению в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Подозреваемый приезжает на автобусе в Краснодар на место убийства Ржицкого. Видео © Telegram / МВД Медиа
На опубликованных ведомством кадрах видно, как подозреваемый приезжает на автобусе в Краснодар на место убийства Ржицкого. Известно, что после этого он уехал в Туапсе, где планировал скрыться на съёмной квартире.
Как уже сообщал Лайф, нападение на Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Экс-командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре был объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец". СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого. А глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил на обвинения в причастности к убийству командира подлодки. Задержан подозреваемый в убийстве был 11 июля.
Кадр из видео Telegram / МВД Медиа