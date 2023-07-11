Убийцей экс-командира подлодки "Краснодар" оказался известный украинский каратист

Задержанным по подозрению в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого оказался бывший президент украинской Федерации Сётокан каратэ-до Сергей Денисенко, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, Денисенко родился в Сумской области Украины. У него чёрный пояс, седьмой дан (из девяти). В России президент украинской Федерации каратэ-до, вероятно, занимался тренерством. Сегодня он был задержан в съёмной квартире в Туапсе, там же оперативники нашли пистолет с глушителем, из которого он, предположительно, и застрелил Ржицкого.