Убийцей экс-командира подлодки "Краснодар" оказался известный украинский каратист
SHOT: Экс-командира "Краснодара" убил бывший глава украинской Федерации каратэ
Сергей Денисенко. Обложка © Telegram / SHOT
Задержанным по подозрению в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого оказался бывший президент украинской Федерации Сётокан каратэ-до Сергей Денисенко, сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, Денисенко родился в Сумской области Украины. У него чёрный пояс, седьмой дан (из девяти). В России президент украинской Федерации каратэ-до, вероятно, занимался тренерством. Сегодня он был задержан в съёмной квартире в Туапсе, там же оперативники нашли пистолет с глушителем, из которого он, предположительно, и застрелил Ржицкого.
Президент Федерации Сётокан каратэ-до Санкт-Петербурга Константин Пленков заявил, что не верит в причастность Денисенко к убийству. По его словам, украинец слишком честный и порядочный, чтобы пойти на такое. Правда, последний раз они контактировали ещё до начала спецоперации.
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Как уже сообщал Лайф, нападение на Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре был объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец". СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого. А глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил на обвинения в причастности к убийству командира подлодки.