Штурм и жёсткое задержание: СК показал видео с подозреваемым в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"
СК показал видео задержания подозреваемого в убийстве Ржицкого в Краснодаре
Следственный комитет РФ опубликовал видео жёсткого задержания подозреваемого по делу об убийстве замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. На кадрах видно, как силовики штурмом берут дом, в котором скрывается злоумышленник, и кладут его на пол. Тот не пытается оказывать сопротивление.
Видео © Следственный комитет Российской Федерации
"В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения", — сообщает ведомство.
У него в ходе задержания был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, по версии правоохранителей, он и расстрелял жертву.
Напомним, нападение на Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец". СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого. А глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил на обвинения в причастности к убийству командира подлодки.
Следственный комитет Российской Федерации