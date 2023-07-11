Штурм и жёсткое задержание: СК показал видео с подозреваемым в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"

Следственный комитет РФ опубликовал видео жёсткого задержания подозреваемого по делу об убийстве замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. На кадрах видно, как силовики штурмом берут дом, в котором скрывается злоумышленник, и кладут его на пол. Тот не пытается оказывать сопротивление.

Видео © Следственный комитет Российской Федерации

"В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения", — сообщает ведомство.