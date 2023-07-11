Задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-командира подлодки "Краснодар"

Задержан подозреваемый в причастности к убийству замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, сообщает Следственный комитет. Информация о мужчине не раскрывается, как и его роль в расправе.