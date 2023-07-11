Задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-командира подлодки "Краснодар"
Станислав Ржицкий. Обложка © SHOT
Задержан подозреваемый в причастности к убийству замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, сообщает Следственный комитет. Информация о мужчине не раскрывается, как и его роль в расправе.
"В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству Ржицкого", — гласит сообщение пресс-службы СКР.
Напомним, нападение на Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец". СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого. А глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил на обвинения в причастности к убийству командира подлодки.