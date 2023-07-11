За минуты до смерти: Опубликовано видео с последней пробежки экс-капитана подлодки "Краснодар"

Следственный комитет России опубликовал кадры, на которых запечатлена последняя пробежка замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего капитана подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Утренняя пробежка Ржицкого. Видео © СКР по Краснодарскому краю

На кадрах видно, что мужчина в спортивной одежде совершает пробежку по улицам города. В это время за ним на арендованном велосипеде едет мужчина, который через несколько минут застрелит его.