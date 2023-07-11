За минуты до смерти: Опубликовано видео с последней пробежки экс-капитана подлодки "Краснодар"
СК показал видео пробежки экс-командира подлодки "Краснодар" незадолго до смерти
Следственный комитет России опубликовал кадры, на которых запечатлена последняя пробежка замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего капитана подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.
Утренняя пробежка Ржицкого. Видео © СКР по Краснодарскому краю
На кадрах видно, что мужчина в спортивной одежде совершает пробежку по улицам города. В это время за ним на арендованном велосипеде едет мужчина, который через несколько минут застрелит его.
Как ранее сообщал Лайф, подозреваемым в жестокой расправе над Ржицким оказался известный украинский каратист Сергей Денисенко. Сегодня он был задержан в съёмной квартире в Туапсе. Там же оперативники нашли пистолет с глушителем, из которого он, предположительно, и застрелил Ржицкого.
Напомним, нападение на Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Экс-командир подлодки скончался на месте. СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого, а 11 июля оперативникам удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе. Напомним, украинские СМИ обвиняли экс-командира подлодки в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец".
Кадр из видео СКР по Краснодарскому краю