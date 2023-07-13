В челябинском Симе похоронили школьницу, которую убил пьяный отец её подруги

Церемония прощания со школьницей состоялась несколько часов назад. На похороны собрались все жители города Сима. Убийцу девочки уже арестовали на два месяца. По статье "Убийство малолетнего лица" мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение.