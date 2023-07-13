В челябинском Симе похоронили школьницу, которую убил пьяный отец её подруги
Убитая девочка. Обложка © VK / "Подслушано в Симе"
В челябинском городе Симе похоронили 12-летнюю девочку, которую убил отец её подруги. Об этом сообщает ЕАН.
Церемония прощания со школьницей состоялась несколько часов назад. На похороны собрались все жители города Сима. Убийцу девочки уже арестовали на два месяца. По статье "Убийство малолетнего лица" мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение.
Напомним, 12-летняя девочка пропала 9 июля в городе Симе Челябинской области. Спустя два дня поисков её тело нашли с ножевыми ранениями в лесу. Подозреваемый в убийстве был вскоре задержан. Им оказался местный житель Дмитрий, который был отцом одной из подруг 12-летней школьницы. Злоумышленник участвовал в поисках девочки, тело которой, предположительно, сам же закопал в лесу. По словам мужчины, в день убийства он выпил несколько бутылок пива, хотя знал, что алкоголь ему категорически противопоказан из-за проблем с психикой.