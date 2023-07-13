Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"

"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к побегу и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с иными, до настоящего времени не установленными лицами с целью выработки единой версии совершённого преступления", — говорится в решении суда.