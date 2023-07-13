Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"
Первомайский районный суд Краснодара на два месяца арестовал Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.
Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко в суде. Видео © SHOT
"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к побегу и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с иными, до настоящего времени не установленными лицами с целью выработки единой версии совершённого преступления", — говорится в решении суда.
Денисенко арестован до 10 сентября.
Напомним, нападение на Станислава Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца четыре раза выстрелил в спину и грудь бывшего подводника, после чего скрылся. Экс-командир подлодки скончался на месте. 11 июля оперативникам удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе — им оказался известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко. Он признал вину и раскаялся в преступлении.