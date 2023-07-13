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13 июля, 13:42

Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"

Первомайский районный суд Краснодара на два месяца арестовал Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко в суде. Видео © SHOT

"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к побегу и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с иными, до настоящего времени не установленными лицами с целью выработки единой версии совершённого преступления", — говорится в решении суда.

Денисенко арестован до 10 сентября.

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Напомним, нападение на Станислава Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца четыре раза выстрелил в спину и грудь бывшего подводника, после чего скрылся. Экс-командир подлодки скончался на месте. 11 июля оперативникам удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе — им оказался известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко. Он признал вину и раскаялся в преступлении.

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СК РФ

Александра Вишнякова
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