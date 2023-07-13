Украинский каратист показал, как хладнокровно убивал экс-командира подлодки "Краснодар"
Денисенко показал, как убивал экс-командира подлодки "Краснодар" Ржицкого
Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого рассказал детали преступления. Кадры следственного эксперимента с участием Сергея Денисенко опубликовала пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следственный эксперимент с участием Сергея Денисенко на Кубани. Видео © T.me / kubansledcom
Злоумышленник показал, как убивал Ржицкого. По словам преступника, он выстрелил в замначальника четыре раза. После первого Ржицкий пытался развернуться, но поняв, что в него стреляют, повернулся обратно, после чего получил ещё три пули, которые стали для него смертельными.
Напомним, нападение на Станислава Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца четыре раза выстрелил в спину и грудь бывшего подводника, после чего скрылся. Экс-командир подлодки скончался на месте. 11 июля оперативникам удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе — им оказался известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко. Он признал вину и раскаялся в преступлении. Суд арестовал Денисенко на два месяца.
t.me / kubansledcom