Украинский каратист показал, как хладнокровно убивал экс-командира подлодки "Краснодар"

Злоумышленник показал, как убивал Ржицкого. По словам преступника, он выстрелил в замначальника четыре раза. После первого Ржицкий пытался развернуться, но поняв, что в него стреляют, повернулся обратно, после чего получил ещё три пули, которые стали для него смертельными.