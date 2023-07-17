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17 июля, 14:30

Породе золотистый ретривер стукнуло 155 лет, и эти 10 фото докажут, что лучших собакенов не найти

Есть ли какая-нибудь порода собак, которая бы ассоциировалась у людей как идеальный питомец? Без лишних раздумий — конечно, ретривер. Если у вас ещё не сложилось такого мнения, посмотрите фотографии из подборки ниже и возвращайтесь сюда снова.

"Я вычёсывала мою собаку всего 20 минут, и вот что из этого вышло", — OPPTrixxicat.

Фото © Reddit / OPPTrixxicat

Фото © Reddit / OPPTrixxicat

"Поздравляю с первым днём рождения мою совершенно нормальную золотистую жопку", — SahjoBai.

Фото © Reddit / SahjoBai

Фото © Reddit / SahjoBai

"Она строит такую морду, потому что хочет, чтобы я засунул её жопку в машину", — RiceCwispies.

Фото © Reddit / RiceCwispies

Фото © Reddit / RiceCwispies

"Сегодня утром обнаружила его спящим с кроссовком между лап", — tnick771.

Фото © Reddit / tnick771

Фото © Reddit / tnick771

"Завели первого ретривера. Какие советы?" zonkymonky.

Фото © Reddit / zonkymonky

Фото © Reddit / zonkymonky

"Их морды, когда я открыла пачку чипсов", — Doodles_183.

Фото © Reddit / Doodles_183

Фото © Reddit / Doodles_183

"Пёселю 16 лет, и, наверное, это его последнее путешествие на дачу", — callthewindreddit.

Фото © Reddit / callthewindreddit

Фото © Reddit / callthewindreddit

"Паркер такой обходительный со своей младшей сестрой Бэйли", — BBQHawk.

Фото © Reddit / BBQHawk

Фото © Reddit / BBQHawk

"Просто пара фотографий моего странного ретривера во время моих попыток выгулять его", — Ultrahawk.

Фото © Reddit / Ultrahawk

Фото © Reddit / Ultrahawk

"Панкейк воссоединился со своей мамой!" Symphonyofsins.

Фото © Reddit / Symphonyofsins

Фото © Reddit / Symphonyofsins

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / SahjoBai, Ultrahawk

Сергей Трофимов
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