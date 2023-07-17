Породе золотистый ретривер стукнуло 155 лет, и эти 10 фото докажут, что лучших собакенов не найти
Есть ли какая-нибудь порода собак, которая бы ассоциировалась у людей как идеальный питомец? Без лишних раздумий — конечно, ретривер. Если у вас ещё не сложилось такого мнения, посмотрите фотографии из подборки ниже и возвращайтесь сюда снова.
"Я вычёсывала мою собаку всего 20 минут, и вот что из этого вышло", — OPPTrixxicat.
Фото © Reddit / OPPTrixxicat
"Поздравляю с первым днём рождения мою совершенно нормальную золотистую жопку", — SahjoBai.
Фото © Reddit / SahjoBai
"Она строит такую морду, потому что хочет, чтобы я засунул её жопку в машину", — RiceCwispies.
Фото © Reddit / RiceCwispies
"Сегодня утром обнаружила его спящим с кроссовком между лап", — tnick771.
Фото © Reddit / tnick771
"Завели первого ретривера. Какие советы?" — zonkymonky.
Фото © Reddit / zonkymonky
"Их морды, когда я открыла пачку чипсов", — Doodles_183.
Фото © Reddit / Doodles_183
"Пёселю 16 лет, и, наверное, это его последнее путешествие на дачу", — callthewindreddit.
Фото © Reddit / callthewindreddit
"Паркер такой обходительный со своей младшей сестрой Бэйли", — BBQHawk.
Фото © Reddit / BBQHawk
"Просто пара фотографий моего странного ретривера во время моих попыток выгулять его", — Ultrahawk.
Фото © Reddit / Ultrahawk
"Панкейк воссоединился со своей мамой!" — Symphonyofsins.
Фото © Reddit / Symphonyofsins