Породе золотистый ретривер стукнуло 155 лет, и эти 10 фото докажут, что лучших собакенов не найти

Есть ли какая-нибудь порода собак, которая бы ассоциировалась у людей как идеальный питомец? Без лишних раздумий — конечно, ретривер. Если у вас ещё не сложилось такого мнения, посмотрите фотографии из подборки ниже и возвращайтесь сюда снова.