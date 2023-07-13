Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции вопросы выполнения зерновой сделки

В сообщении также указано, что Вершинин поговорил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен по её просьбе. Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации стамбульских пакетных договорённостей, уточнили в МИД.

Напомним, зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что ни один из "российских" пунктов так и не был выполнен. А президент РФ Владимир Путин напоминал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. Срок сделки истекает 17 июля.