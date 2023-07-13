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13 июля, 20:25

Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции вопросы выполнения зерновой сделки

МИД РФ: Россия и Турция обсудили вопросы выполнения зерновой сделки

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром нюансы выполнения зерновой сделки. Об этом стало известно из распространённого сообщения МИД РФ по итогам состоявшегося 12 июля телефонного разговора.

"Собеседники подробно обсудили вопросы выполнения заключённых в Стамбуле 22 июля 2022 г. "пакетных" соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Особое внимание было уделено реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", — указано в сообщении.

В сообщении также указано, что Вершинин поговорил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен по её просьбе. Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации стамбульских пакетных договорённостей, уточнили в МИД.

Эрдоган заявил, что Путин высказал ряд предложений по зерновой сделке

Эрдоган заявил, что Путин высказал ряд предложений по зерновой сделке

Напомним, зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что ни один из "российских" пунктов так и не был выполнен. А президент РФ Владимир Путин напоминал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. Срок сделки истекает 17 июля.

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Анатолий Симоненко
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