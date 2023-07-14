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14 июля, 05:51

Страшный пожар, уничтоживший десятки домов в селе Шайдуриха, потушили

Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован

Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области, уничтоживший десятки домов, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован", рассказали там ТАСС.

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Напомним, страшный пожар в селе Шайдуриха Свердловской области начался вечером 12 июля: огонь возник в лесу и перекинулся на жилые дома. Жителей населённого пункта эвакуировали, всего пламя охватило около 40 строений. На данный момент известно об одной погибшей. Власти региона минимум до 21 июля ввели в режим чрезвычайной ситуации в лесах Невьянского округа.

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Telegram / "МЧС России"

Матвей Константинов
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