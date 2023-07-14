Страшный пожар, уничтоживший десятки домов в селе Шайдуриха, потушили
Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован
Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области, уничтоживший десятки домов, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
"Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован", — рассказали там ТАСС.
Напомним, страшный пожар в селе Шайдуриха Свердловской области начался вечером 12 июля: огонь возник в лесу и перекинулся на жилые дома. Жителей населённого пункта эвакуировали, всего пламя охватило около 40 строений. На данный момент известно об одной погибшей. Власти региона минимум до 21 июля ввели в режим чрезвычайной ситуации в лесах Невьянского округа.
Telegram / "МЧС России"