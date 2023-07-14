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14 июля, 09:26

Глава МВД Молдавии и ещё двое министров ушли в отставку после скандала со стрельбой

Глава МВД Молдавии Ревенко подала в отставку после стрельбы в аэропорту Кишинёва

<p>Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко. Обложка © Министерство внутренних дел Молдавии</p>

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко. Обложка © Министерство внутренних дел Молдавии

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил об отставке трёх министров страны: главы МВД Анны Ревенко, министра инфраструктуры Лилии Дабижи и министра образования и исследований Анатолия Топалэ. Это произошло на фоне происшествия со стрельбой в аэропорту Кишинёва. Соответствующее заявление политик сделал на брифинге.

"Три министра подали заявления об отставке — глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава Минобразования Анатолий Топалэ, глава Министерства инфраструктуры Лилия Дабижа", сообщил Речан.

Пока что неизвестно, кто займёт освободившиеся должности. Глава правительства рассказал, что предоставит список кандидатов президенту Молдавии Майе Санду в понедельник, 17 июля.

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Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. Мужчина был тяжело ранен в ходе задержания. 3 июля стало известно, что он скончался в больнице. После инцидента оппозиция Молдавии призвала правительство Речана уйти в отставку. Там считают, что власти страны не в состоянии обеспечить безопасность граждан и стратегических объектов.

Юрий Лысенко
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