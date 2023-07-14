Глава МВД Молдавии и ещё двое министров ушли в отставку после скандала со стрельбой
Глава МВД Молдавии Ревенко подала в отставку после стрельбы в аэропорту Кишинёва
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко. Обложка © Министерство внутренних дел Молдавии
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил об отставке трёх министров страны: главы МВД Анны Ревенко, министра инфраструктуры Лилии Дабижи и министра образования и исследований Анатолия Топалэ. Это произошло на фоне происшествия со стрельбой в аэропорту Кишинёва. Соответствующее заявление политик сделал на брифинге.
"Три министра подали заявления об отставке — глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава Минобразования Анатолий Топалэ, глава Министерства инфраструктуры Лилия Дабижа", — сообщил Речан.
Пока что неизвестно, кто займёт освободившиеся должности. Глава правительства рассказал, что предоставит список кандидатов президенту Молдавии Майе Санду в понедельник, 17 июля.
Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. Мужчина был тяжело ранен в ходе задержания. 3 июля стало известно, что он скончался в больнице. После инцидента оппозиция Молдавии призвала правительство Речана уйти в отставку. Там считают, что власти страны не в состоянии обеспечить безопасность граждан и стратегических объектов.