Песков: Россия проработает дальнейшие действия до конца срока зерновой сделки

"Как вчера сказал президент, у нас ещё остаётся несколько дней. Вот после дополнительной проработки этих в том числе вопросов своевременно проинформируем о принятом решении", — сказал представитель Кремля.

Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Также президент РФ Владимир Путин напоминал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. А накануне он объяснил, может ли РФ продлить зерновую сделку.