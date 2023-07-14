Песков: В планах Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом в ближайшие дни
Президент РФ Владимир Путин не планирует телефонных переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока в графике президента такого разговора нет", — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на вопрос о возможных переговорах по продлению зерновой сделки.
Песков добавил, что такой разговор может быть организован, если будет на то необходимость.
Напомним, Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля прошлого года и два раза продлевали договор. Соглашение предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Владимир Путин напоминал, что Киев пользуется зерновыми коридорами, чтобы запускать морские беспилотники. Накануне глава государства объяснил, может ли РФ продлить зерновую сделку, действие которой истекает 17 июля.