Песков: В планах Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом в ближайшие дни

Президент РФ Владимир Путин не планирует телефонных переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока в графике президента такого разговора нет", — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на вопрос о возможных переговорах по продлению зерновой сделки.