Уголовное дело возбуждено по факту взрыва машины в Белгороде
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва легковушки в Белгороде, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
Место взрыва легковушки в Белгороде. Видео © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области
"Следственными органами Следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся осмотры и допрос всех свидетелей и потерпевших. В ведомстве уточнили, что приоритетной версией произошедшего рассматривается обыкновенный бытовой конфликт.
Напомним, сегодня днём губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве автомобиля. В результате инцидента пострадали три человека: водитель Chevrolet Cruze и двое случайных прохожих — мама с трёхлетним ребёнком, получившие осколочные ранения. Уточнялось, что под машиной было установлено СВУ. К слову, хозяин авто работает обычным сушильщиком на одном из местных предприятий.