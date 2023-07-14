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14 июля, 13:59

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва машины в Белгороде

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва легковушки в Белгороде, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Место взрыва легковушки в Белгороде. Видео © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области

"Следственными органами Следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое общеопасным способом  (ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся осмотры и допрос всех свидетелей и потерпевших. В ведомстве уточнили, что приоритетной версией произошедшего рассматривается обыкновенный бытовой конфликт.

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Напомним, сегодня днём губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве автомобиля. В результате инцидента пострадали три человека: водитель Chevrolet Cruze и двое случайных прохожих — мама с трёхлетним ребёнком, получившие осколочные ранения. Уточнялось, что под машиной было установлено СВУ. К слову, хозяин авто работает обычным сушильщиком на одном из местных предприятий.

Обложка ©

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области

Николь Вербер
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