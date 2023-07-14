Уголовное дело возбуждено по факту взрыва машины в Белгороде

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва легковушки в Белгороде, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Место взрыва легковушки в Белгороде. Видео © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области

"Следственными органами Следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.