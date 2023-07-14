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14 июля, 16:14

Приёмного сына пастыря протестантской церкви нашли мёртвым в Вологде

Приёмного сына пастыря протестантской церкви нашли мёртвым в Вологде. Как пишет SHOT, предварительно, мальчик покончил с собой.

По данным телеграм-канала, ребёнок без спроса посмотрел фильм и решил, что должен себя "наказать" за это. Позже его тело обнаружили в квартире, где живёт семья.

В школе мальчика характеризовали положительно, конфликтов со сверстниками у него не было. В подробностях истории разбирается полиция, возбуждено уголовное дело.

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А ранее резонансная гибель ребёнка в Екатеринбурге шокировала всю страну. 27 июня появились сообщения о пропаже шестилетнего мальчика. Через два дня, 29 июня, волонтёры и силовики нашли его тело в гаражном комплексе. Труп был спрятан в сумке. По делу об убийстве арестована его опекун. По некоторым данным, мальчик мог погибнуть ещё в декабре, а соцработники полгода "не замечали" его пропажи. Им тоже грозит уголовное наказание.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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