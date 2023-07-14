Сербия остановит экспорт вооружения
Associated Press: Сербия остановит экспорт вооружения на 30 дней для нужд армии
Сербия приостанавливает экспорт вооружения на 30 дней. Это необходимо для обеспечения нужд сербских войск и повышения боеготовности государства на фоне нестихающей напряжённости на Балканах. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление министра обороны Сербии Милоша Вучевича.
"Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней. Запрет на экспорт необходим для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности в условиях разгорающегося кризиса в балканском регионе", — сказано в сообщении.
Вучевич подчеркнул, что такое решение не вызвано подготовкой страны к войне, однако Сербия рассматривает все риски и вызовы безопасности. Решение будет пересмотрено через 30 дней. Кроме того, по данным агентства, на приостановку экспорта вооружения повлияло введение США санкций против главы сербской разведки Александра Вулина.
Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом. Президент Сербии Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность, а миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты против мирных протестующих.
Getty Images / Milos Miskov / Anadolu Agency