Сербия остановит экспорт вооружения

Сербия приостанавливает экспорт вооружения на 30 дней. Это необходимо для обеспечения нужд сербских войск и повышения боеготовности государства на фоне нестихающей напряжённости на Балканах. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление министра обороны Сербии Милоша Вучевича.

"Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней. Запрет на экспорт необходим для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности в условиях разгорающегося кризиса в балканском регионе", — сказано в сообщении.