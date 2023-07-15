Медведев процитировал Высоцкого в ответ на призыв Джонсона принять Украину в НАТО
Медведев: Призвавшему принять Украину в НАТО Джонсону нужно лечь в психбольницу
Дмитрий Медведев и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Обложка ТАСС / POOL /Екатерина Штукина, ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. Об этом российский политик заявил в ответ на требование экс-главы британского кабмина принять Украину в НАТО "без условий".
"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО "без условий". Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
По его мнению, именно там Джонсон сможет среди своих изображать "крутого парня, требующего начать третью мировую" войну.
"И будет всё как у Высоцкого: Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж — он над нами издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь!" — привёл зампред СБ текст песни "Дорогая передача" известного советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин уже заявлял о том, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Кроме того, многие иностранные политики указывали, что членство Киева в альянсе означало бы начало третьей мировой войны. Например, подобные заявления недавно сделали кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.