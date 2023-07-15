Медведев процитировал Высоцкого в ответ на призыв Джонсона принять Украину в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. Об этом российский политик заявил в ответ на требование экс-главы британского кабмина принять Украину в НАТО "без условий".

"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО "без условий". Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

По его мнению, именно там Джонсон сможет среди своих изображать "крутого парня, требующего начать третью мировую" войну.