Неизвестный заложил бомбу под машину главы села в Запорожской области
Под машиной главы села Давыдовка в Запорожской области нашли СВУ
Под машиной главы села Давыдовка Запорожской области обнаружили бомбу. Обложка © СУ СК России по Запорожской области
Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под машину главы села Давыдовка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Запорожской области.
По данным следствия, злоумышленник действовал в ночь с 13 на 14 июля. Он заложил бомбу под автомобиль главы Давыдовского сельского совета Акимовского района, которое, к счастью, удалось обнаружить. Информацию об СВУ немедленно передали в полицию и прибывшие специалисты обезвредили его на месте. Изъяты две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района Запорожской области (ч. 3 ст. 30, п.п. "б", "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", — уточнили в СК.
Ранее Лайф рассказывал о подрыве автомобиля в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадало три человека. Водитель и мама с трёхлетним ребёнком, проходившие мимо, получили осколочные ранения. Известно, что под машиной было заложено СВУ. Личность и мотивы преступника, заложившего бомбу, пока неизвестны. Хозяин авто работает обычным сушильщиком на одном из местных предприятий. Возбуждено уголовное дело.