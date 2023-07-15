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15 июля, 09:36

Неизвестный заложил бомбу под машину главы села в Запорожской области

Под машиной главы села Давыдовка в Запорожской области нашли СВУ

<p>Под машиной главы села Давыдовка Запорожской области обнаружили бомбу. Обложка © <a href="https://zaporozhye.sledcom.ru/news/item/1809332/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Запорожской области</a></p>

Под машиной главы села Давыдовка Запорожской области обнаружили бомбу. Обложка © СУ СК России по Запорожской области

Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под машину главы села Давыдовка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Запорожской области.

По данным следствия, злоумышленник действовал в ночь с 13 на 14 июля. Он заложил бомбу под автомобиль главы Давыдовского сельского совета Акимовского района, которое, к счастью, удалось обнаружить. Информацию об СВУ немедленно передали в полицию и прибывшие специалисты обезвредили его на месте. Изъяты две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района Запорожской области (ч. 3 ст. 30, п.п. "б", "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", — уточнили в СК.

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Ранее Лайф рассказывал о подрыве автомобиля в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадало три человека. Водитель и мама с трёхлетним ребёнком, проходившие мимо, получили осколочные ранения. Известно, что под машиной было заложено СВУ. Личность и мотивы преступника, заложившего бомбу, пока неизвестны. Хозяин авто работает обычным сушильщиком на одном из местных предприятий. Возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер
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