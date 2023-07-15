Неизвестный заложил бомбу под машину главы села в Запорожской области

По данным следствия, злоумышленник действовал в ночь с 13 на 14 июля. Он заложил бомбу под автомобиль главы Давыдовского сельского совета Акимовского района, которое, к счастью, удалось обнаружить. Информацию об СВУ немедленно передали в полицию и прибывшие специалисты обезвредили его на месте. Изъяты две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.