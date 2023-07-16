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15 июля, 22:29

Малком после победы над ЦСКА не стал называть его главным конкурентом "Зенита"

Малком считает "Спартак" и "Ростов" главными конкурентами "Зенита"

"Спартак" и "Ростов" являются главными соперниками "Зенита", считает бразильский форвард петербургского клуба Малком. Его слова цитирует "Чемпионат".

Нападающий отметил работу тренеров этих команд, объяснив, что они "ставят комбинационную игру". В итоге соперники демонстрируют "зрелищный футбол", а российский чемпионат, по его словам, как раз критикуют за отсутствие зрелищности.

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ЦСКА, финишировавшего в прошлом сезоне на втором месте в турнирной таблице, в число основных конкурентов "Зенита" Малком не включил. "Спартак", напомним, занял третью строчку, а "Ростов" стал четвёртым.

Накануне, 15 июля, "Зенит" в четвёртый раз подряд и в восьмой в истории взял Суперкубок России. Основное время матча с ЦСКА завершилось ничьей, и серия пенальти стала для сине-бело-голубых решающей. В ней петербуржцы оказались точнее (5:4).

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Официальный сайт ФК "Зенит"

Лариса Сафронова
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