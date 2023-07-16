Малком после победы над ЦСКА не стал называть его главным конкурентом "Зенита"
Малком считает "Спартак" и "Ростов" главными конкурентами "Зенита"
"Спартак" и "Ростов" являются главными соперниками "Зенита", считает бразильский форвард петербургского клуба Малком. Его слова цитирует "Чемпионат".
Нападающий отметил работу тренеров этих команд, объяснив, что они "ставят комбинационную игру". В итоге соперники демонстрируют "зрелищный футбол", а российский чемпионат, по его словам, как раз критикуют за отсутствие зрелищности.
ЦСКА, финишировавшего в прошлом сезоне на втором месте в турнирной таблице, в число основных конкурентов "Зенита" Малком не включил. "Спартак", напомним, занял третью строчку, а "Ростов" стал четвёртым.
Накануне, 15 июля, "Зенит" в четвёртый раз подряд и в восьмой в истории взял Суперкубок России. Основное время матча с ЦСКА завершилось ничьей, и серия пенальти стала для сине-бело-голубых решающей. В ней петербуржцы оказались точнее (5:4).