В Госдуме рассказали, как система обороны Севастополя "утёрла нос украинской военщине"

Система обороны "утёрла нос украинской военщине", попытавшейся сегодня утром атаковать Севастополь. Об этом заявил депутат Госдумы от города Дмитрий Белик.

"Оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз утёрла нос украинской военщине. Массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита", — сказал он в беседе с РИА "Новости".