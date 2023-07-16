В Госдуме рассказали, как система обороны Севастополя "утёрла нос украинской военщине"
Депутат Белик: Система обороны Севастополя выстроена тактически грамотно
Система обороны "утёрла нос украинской военщине", попытавшейся сегодня утром атаковать Севастополь. Об этом заявил депутат Госдумы от города Дмитрий Белик.
"Оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз утёрла нос украинской военщине. Массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий добавил, что украинские военные "ушли несолоно хлебавши" от берегов Севастополя, "просто поцеловали замок". Белик подчеркнул, что оборона города выстроена тактически грамотно, а российские военнослужащие извлекают уроки из боевых действий и благодаря многочисленным тренировкам стреляют отлично и днём и ночью.
Напомним, рано утром 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО и Черноморский флот отражают атаку украинских дронов на город. Как позднее отметили в Минобороны РФ, противник задействовал семь беспилотников и два катера без экипажа: последние были уничтожены охраной водного района, а системы ПВО и силы РЭБ справились с беспилотниками. Позже стало известно о подавлении ещё одного аппарата.
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