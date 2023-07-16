Регион

Уведомления отключены

16 июля, 17:42

Подросток попал в больницу с отравлением бузиной в Москве

<p>Ягоды бузины. Обложка © ТАСС / Анатолий Семехин</p>

Ягоды бузины. Обложка © ТАСС / Анатолий Семехин

Подросток попал в больницу с отравлением, испробовав недозрелую бузину около Машкинского шоссе в Москве. Как стало известно SHOT, 16-летний школьник сам вызвал скорую.

Парень рассказал что во время прогулки сорвал и попробовал ягоды, а через некоторое время ему стало плохо. Его госпитализировали в токсикологическое отделение с диагнозом "отравление ядом растительного происхождения".

К слову, красные ягоды бузины токсичны. А в недозрелых плодах красного и чёрного сорта и вовсе содержатся алкалоиды, которые опасны для детей. Они вызывают сильные желудочные колики и пищевое расстройство.

Восьмиклассница насмерть отравилась на вписке с энергетиками в Ульяновске

Восьмиклассница насмерть отравилась на вписке с энергетиками в Ульяновске

Ранее Лайф сообщал о массовом отравлении детсадовцев в Орске Оренбургской области. У малышей диагностировали острую кишечную инфекцию. Они могли отравиться испорченным йогуртом. Были госпитализированы девять детей.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров