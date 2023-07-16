Подросток попал в больницу с отравлением бузиной в Москве
Ягоды бузины. Обложка © ТАСС / Анатолий Семехин
Подросток попал в больницу с отравлением, испробовав недозрелую бузину около Машкинского шоссе в Москве. Как стало известно SHOT, 16-летний школьник сам вызвал скорую.
Парень рассказал что во время прогулки сорвал и попробовал ягоды, а через некоторое время ему стало плохо. Его госпитализировали в токсикологическое отделение с диагнозом "отравление ядом растительного происхождения".
К слову, красные ягоды бузины токсичны. А в недозрелых плодах красного и чёрного сорта и вовсе содержатся алкалоиды, которые опасны для детей. Они вызывают сильные желудочные колики и пищевое расстройство.
Ранее Лайф сообщал о массовом отравлении детсадовцев в Орске Оренбургской области. У малышей диагностировали острую кишечную инфекцию. Они могли отравиться испорченным йогуртом. Были госпитализированы девять детей.