На Керченской переправе приостановили судоходство
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Керченская паромная переправа на время приостанавливает работу, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в телеграм-канале.
"По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — объявили в управлении без объяснения причин.
Сегодня утром стало известно, что российские системы ПВО и Черноморский флот отражают атаку украинских дронов на город. Как позднее отметили в Минобороны РФ, противник задействовал семь дронов и два катера без экипажа: последние были уничтожены охраной водного района, а системы ПВО и силы РЭБ справились с БПЛА. Позже подавили ещё один беспилотник.