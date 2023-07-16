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16 июля, 17:58

На Керченской переправе приостановили судоходство

Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Керченская паромная переправа на время приостанавливает работу, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в телеграм-канале.

"По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — объявили в управлении без объяснения причин.

Число машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани выросло до 1,4 тыс.

Число машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани выросло до 1,4 тыс.

Сегодня утром стало известно, что российские системы ПВО и Черноморский флот отражают атаку украинских дронов на город. Как позднее отметили в Минобороны РФ, противник задействовал семь дронов и два катера без экипажа: последние были уничтожены охраной водного района, а системы ПВО и силы РЭБ справились с БПЛА. Позже подавили ещё один беспилотник.

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VK / Министерство транспорта РФ

Андрей Бражников
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