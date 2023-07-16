В Турции надеются на продление зерновой сделки

Анкара рассчитывает, что зерновая сделка, которая действует до 17 июля, будет продлена. Об ожиданиях турецких властей в эфире телеканала A-haber рассказал вице-президент Джевдет Йылмаз.

По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган проделал огромную работу по зерновой сделке. Если бы стороны не заключили соглашение, мировые цены на продовольствие "были бы совсем в другом измерении". Вице-президент выразил надежду, что усилия его страны по продолжению сделки увенчаются успехом.