В Турции надеются на продление зерновой сделки
Вице-президент Турции Йылмаз: Анкара работает над продлением зерновой сделки
Анкара рассчитывает, что зерновая сделка, которая действует до 17 июля, будет продлена. Об ожиданиях турецких властей в эфире телеканала A-haber рассказал вице-президент Джевдет Йылмаз.
По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган проделал огромную работу по зерновой сделке. Если бы стороны не заключили соглашение, мировые цены на продовольствие "были бы совсем в другом измерении". Вице-президент выразил надежду, что усилия его страны по продолжению сделки увенчаются успехом.
Напомним, зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом РФ не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент Владимир Путин подчёркивал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. На этой неделе глава государства объяснил, может ли Москва продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля.
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