Стало известно о попытке ВСУ атаковать Балаклавскую ТЭС
SHOT: ВСУ пытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе с помощью БПЛА
Украинские войска пытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе накануне днём. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, ударный беспилотник самолётного типа был нейтрализован и рухнул на безопасном расстоянии от ТЭС и других объектов. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, рано утром 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО и Черноморский флот отражают атаку украинских дронов на город. В Минобороны РФ позже заявили, что противник задействовал семь беспилотников и два катера без экипажа: последние были уничтожены охраной водного района, а системы ПВО и силы РЭБ справились с беспилотниками. Позднее стало известно о подавлении ещё одного аппарата.
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