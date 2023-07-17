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17 июля, 06:43

Стало известно о попытке ВСУ атаковать Балаклавскую ТЭС

SHOT: ВСУ пытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе с помощью БПЛА

Украинские войска пытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе накануне днём. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, ударный беспилотник самолётного типа был нейтрализован и рухнул на безопасном расстоянии от ТЭС и других объектов. Пострадавших и разрушений нет.

В утренней атаке Севастополя дронами и катерами усмотрели личный приказ главкома ВСУ

В утренней атаке Севастополя дронами и катерами усмотрели личный приказ главкома ВСУ

Напомним, рано утром 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО и Черноморский флот отражают атаку украинских дронов на город. В Минобороны РФ позже заявили, что противник задействовал семь беспилотников и два катера без экипажа: последние были уничтожены охраной водного района, а системы ПВО и силы РЭБ справились с беспилотниками. Позднее стало известно о подавлении ещё одного аппарата.

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Unsplash

Иван Косицын
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