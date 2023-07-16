В утренней атаке Севастополя дронами и катерами усмотрели личный приказ главкома ВСУ
Сенатор Цеков считает, что за атакой дронов на Севастополь стоит лично Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный. Фото © president.gov.ua
Сенатор от крымского региона, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что за атакой беспилотников на Севастополь утром 16 июля стоит лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Уверен, что за организацией атаки на Севастополь стоит лично Залужный, который накануне в западных СМИ разразился грозной бравадой о захвате Крыма. А теперь решил показать, мол, пацан, сказал, пацан сделал. Да только всё это выглядит с его стороны весьма ущербно", — поделился мнением парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Он заметил, что налёт дронов на Севастополь удалось предотвратить благодаря умелым действиям российских военных. Цеков констатировал, что планы противника нанести урон инфраструктуре Крыма полностью провалились.
Напомним, рано утром 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО и Черноморский флот отражают атаку украинских дронов на город. Как позднее отметили в Минобороны РФ, противник задействовал семь дронов и два катера без экипажа: последние были уничтожены охраной водного района, а системы ПВО и силы РЭБ справились с БПЛА. Позже стало известно о подавлении ещё одного беспилотника.