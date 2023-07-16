В утренней атаке Севастополя дронами и катерами усмотрели личный приказ главкома ВСУ

"Уверен, что за организацией атаки на Севастополь стоит лично Залужный, который накануне в западных СМИ разразился грозной бравадой о захвате Крыма. А теперь решил показать, мол, пацан, сказал, пацан сделал. Да только всё это выглядит с его стороны весьма ущербно", — поделился мнением парламентарий в беседе с РИА "Новости".