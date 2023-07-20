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20 июля, 06:00
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10 усатых морд дорвались до кошачьей мяты, и смотреть на это ну очень смешно

Все знают, как сильно усатые любят кошачью мяту... Но вы когда-нибудь видели, какое именно воздействие оказывает растение на питомцев? Зрелище крайне интересное. Собрали десять фото, показывающих это.

"Премиальная кошачья мята", — RaymondLifе.

Фото © Reddit / RaymondLife

Фото © Reddit / RaymondLife

"А вы уже провели профилактическую беседу о кошачьей мяте?" BasicCableHolidayLog.

Фото © Reddit / BasicCableHolidayLog

Фото © Reddit / BasicCableHolidayLog

"Кто-то отрыл немного кошачьей мяты и теперь кайфует", — Rae_the_gaе.

Фото © Reddit / Rae_the_gae

Фото © Reddit / Rae_the_gae

"Она нашла кошачью мяту, объелась земли и останавливаться не собирается", — EstaLisа.

Фото © Reddit / EstaLisa

Фото © Reddit / EstaLisa

"Он смотрит так на меня уже пару минут. Уверена, его кошачья мята как раз подействовала", — Totallynotthebananа.

Фото © Reddit / Totallynotthebanana

Фото © Reddit / Totallynotthebanana

"Интересно, а можно устроить передозировку кошачьей мяты?.." Americana1108.

Фото © Reddit / Americana1108

Фото © Reddit / Americana1108

"Родители купили игрушку с кошачьей мятой", — DutchieWen.

Фото © Reddit / DutchieWen

Фото © Reddit / DutchieWen

"Когда хозяин спросил, куда пропала вся мята..."Пришельцы, вот кто!" addanow.

Фото © Reddit / addanow

Фото © Reddit / addanow

"Торф впервые попробовал кошачью мяту и на 20 минут превратился в мем", — dharma_36.

Фото © Reddit / dharma_36

Фото © Reddit / dharma_36

"Вот это размазало", — jadinZurawski.

Фото © Reddit / jadinZurawski

Фото © Reddit / jadinZurawski

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

Обложка ©

Reddit / dharma_36

Сергей Трофимов
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