10 усатых морд дорвались до кошачьей мяты, и смотреть на это ну очень смешно

Фото © Reddit / RaymondLife

"А вы уже провели профилактическую беседу о кошачьей мяте?" — BasicCableHolidayLog.

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"Кто-то отрыл немного кошачьей мяты и теперь кайфует", — Rae_the_gaе.

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"Она нашла кошачью мяту, объелась земли и останавливаться не собирается", — EstaLisа.

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"Он смотрит так на меня уже пару минут. Уверена, его кошачья мята как раз подействовала", — Totallynotthebananа.

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"Интересно, а можно устроить передозировку кошачьей мяты?.." — Americana1108.

Фото © Reddit / Americana1108

"Родители купили игрушку с кошачьей мятой", — DutchieWen.

Фото © Reddit / DutchieWen

"Когда хозяин спросил, куда пропала вся мята..."Пришельцы, вот кто!" — addanow.

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"Торф впервые попробовал кошачью мяту и на 20 минут превратился в мем", — dharma_36.

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