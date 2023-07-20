10 усатых морд дорвались до кошачьей мяты, и смотреть на это ну очень смешно
Все знают, как сильно усатые любят кошачью мяту... Но вы когда-нибудь видели, какое именно воздействие оказывает растение на питомцев? Зрелище крайне интересное. Собрали десять фото, показывающих это.
"Премиальная кошачья мята", — RaymondLifе.
Фото © Reddit / RaymondLife
"А вы уже провели профилактическую беседу о кошачьей мяте?" — BasicCableHolidayLog.
Фото © Reddit / BasicCableHolidayLog
"Кто-то отрыл немного кошачьей мяты и теперь кайфует", — Rae_the_gaе.
Фото © Reddit / Rae_the_gae
"Она нашла кошачью мяту, объелась земли и останавливаться не собирается", — EstaLisа.
Фото © Reddit / EstaLisa
"Он смотрит так на меня уже пару минут. Уверена, его кошачья мята как раз подействовала", — Totallynotthebananа.
Фото © Reddit / Totallynotthebanana
"Интересно, а можно устроить передозировку кошачьей мяты?.." — Americana1108.
Фото © Reddit / Americana1108
"Родители купили игрушку с кошачьей мятой", — DutchieWen.
Фото © Reddit / DutchieWen
"Когда хозяин спросил, куда пропала вся мята..."Пришельцы, вот кто!" — addanow.
Фото © Reddit / addanow
"Торф впервые попробовал кошачью мяту и на 20 минут превратился в мем", — dharma_36.
Фото © Reddit / dharma_36
"Вот это размазало", — jadinZurawski.
Фото © Reddit / jadinZurawski
Животные/ домашние питомцы
Reddit / dharma_36