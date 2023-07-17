Регион

Уведомления отключены

17 июля, 13:19

Цены на пшеницу резко выросли после прекращения зерновой сделки

Фьючерсы на пшеницу (договоры о поставке товара в будущем) резко выросли на 4,2% в результате заявлений Кремля о выходе России из зерновой сделки.

Согласно биржевым котировкам на сайте Investing, цены на фьючерсы на пике росли на 4,2%. Затем они несколько спали до уровня роста на 2%.

Путин заявил, что Россия сохранила лидерские позиции по экспорту зерна и пшеницы

Путин заявил, что Россия сохранила лидерские позиции по экспорту зерна и пшеницы

Напомним, 17 июля стало известно о прекращении договорённостей по зерновой сделке. Об этом Россия официально уведомила Украину. РФ ранее неоднократно предупреждала о выходе из сделки из-за игнорирования российской части документа.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров