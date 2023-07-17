Цены на пшеницу резко выросли после прекращения зерновой сделки

Фьючерсы на пшеницу (договоры о поставке товара в будущем) резко выросли на 4,2% в результате заявлений Кремля о выходе России из зерновой сделки.

Согласно биржевым котировкам на сайте Investing, цены на фьючерсы на пике росли на 4,2%. Затем они несколько спали до уровня роста на 2%.