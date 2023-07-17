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17 июля, 13:39

Турецкая лира рекордно подешевела после закрытия зерновой сделки

Турецкая лира обновила исторический минимум курса к доллару. Он достиг отметки 26,31 на фоне новостей о выходе России из Черноморской зерновой сделки.

Турецкая валюта уже долгое время теряет в стоимости по отношению к американской. Ранее Центробанк этой страны поднял ключевую ставку почти вдвое — с 8,5% до 15%, анонсировав более жёсткую монетарную политику и другие меры по сдерживанию инфляции. Несмотря на это, лира тогда вновь обрушилась и достигла уровня 26 за доллар.

Цены на пшеницу резко выросли после прекращения зерновой сделки

Цены на пшеницу резко выросли после прекращения зерновой сделки

Напомним, 17 июля Россия объявила о выходе из договорённостей по зерновой сделке. Об этом Москва официально уведомила Украину, а также Анкару и ООН. Россия ранее неоднократно предупреждала о выходе из сделки из-за игнорирования российской части документа.

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Shutterstock

Андрей Григорьев
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