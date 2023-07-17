Турецкая лира рекордно подешевела после закрытия зерновой сделки

Турецкая валюта уже долгое время теряет в стоимости по отношению к американской. Ранее Центробанк этой страны поднял ключевую ставку почти вдвое — с 8,5% до 15%, анонсировав более жёсткую монетарную политику и другие меры по сдерживанию инфляции. Несмотря на это, лира тогда вновь обрушилась и достигла уровня 26 за доллар.