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17 июля, 14:09

Россия выступила в ООН с заявлением по зерновой сделке

Решение России по зерновой сделке окончательное, заявили в миссии РФ в ООН

Решение России прекратить выполнение Черноморской зерновой сделки окончательное, переговоры больше не продолжаются. Об этом заявили в российской миссии в ООН.

"Да, окончательное",  отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На уточняющий вопрос, ожидаются ли переговоры по теме возможного возобновления зерновой сделки, он ответил: "Насколько я знаю, нет".

Цены на пшеницу резко выросли после прекращения зерновой сделки

Цены на пшеницу резко выросли после прекращения зерновой сделки

Напомним, 17 июля в Кремле заявили о прекращении договорённостей по зерновой сделке. Об этом Россия официально уведомила Украину, а также Турцию и ООН. Москва ранее неоднократно предупреждала о выходе из сделки из-за игнорирования российской части документа.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев
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