Россия выступила в ООН с заявлением по зерновой сделке

Решение России прекратить выполнение Черноморской зерновой сделки окончательное, переговоры больше не продолжаются. Об этом заявили в российской миссии в ООН.

"Да, окончательное", — отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.