Россия выступила в ООН с заявлением по зерновой сделке
Решение России по зерновой сделке окончательное, заявили в миссии РФ в ООН
Решение России прекратить выполнение Черноморской зерновой сделки окончательное, переговоры больше не продолжаются. Об этом заявили в российской миссии в ООН.
"Да, окончательное", — отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
На уточняющий вопрос, ожидаются ли переговоры по теме возможного возобновления зерновой сделки, он ответил: "Насколько я знаю, нет".
Напомним, 17 июля в Кремле заявили о прекращении договорённостей по зерновой сделке. Об этом Россия официально уведомила Украину, а также Турцию и ООН. Москва ранее неоднократно предупреждала о выходе из сделки из-за игнорирования российской части документа.
ТАСС / Валерий Шарифулин