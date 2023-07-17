В Российском зерновом союзе оценили шансы на возобновление черноморской сделки
Глава РЗС Злочевский: Шансов на возобновление зерновой сделки с участием РФ нет
Шансов на возобновление зерновой сделки с участием России уже нет. Об этом заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
"В теории мы можем вернуться к зерновой сделке. Если будут выполнены условия. Но для этого ничего не выполнялось, поэтому шансов на возобновление сделки нет", — сказал он, выступая на пресс-конференции в ТАСС.
Злочевский отметил, что сделка "только вредила и ничего хорошего не приносила" нашей стране, поэтому её прекращение некритично для РФ, наоборот, это позитивно скажется на отечественном рынке зерна.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что документ прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.
ТАСС / Николай Гынгазов