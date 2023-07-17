В Российском зерновом союзе оценили шансы на возобновление черноморской сделки

Шансов на возобновление зерновой сделки с участием России уже нет. Об этом заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"В теории мы можем вернуться к зерновой сделке. Если будут выполнены условия. Но для этого ничего не выполнялось, поэтому шансов на возобновление сделки нет", — сказал он, выступая на пресс-конференции в ТАСС.