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17 июля, 14:30

В Российском зерновом союзе оценили шансы на возобновление черноморской сделки

Глава РЗС Злочевский: Шансов на возобновление зерновой сделки с участием РФ нет

Шансов на возобновление зерновой сделки с участием России уже нет. Об этом заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"В теории мы можем вернуться к зерновой сделке. Если будут выполнены условия. Но для этого ничего не выполнялось, поэтому шансов на возобновление сделки нет", — сказал он, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

Злочевский отметил, что сделка "только вредила и ничего хорошего не приносила" нашей стране, поэтому её прекращение некритично для РФ, наоборот, это позитивно скажется на отечественном рынке зерна.

Зеленский отреагировал на прекращение зерновой сделки

Зеленский отреагировал на прекращение зерновой сделки

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что документ прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Наталья Исакова
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