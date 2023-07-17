Томас-Гринфилд: США призывают стороны зерновой сделки продлить соглашение
Томас-Гринфилд: США призывают стороны зерновой сделки продлить соглашение
США призывают страны возобновить переговоры о зерновой сделке и расширить её. Об этом заявила постоянный представитель Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд.
"Все государства – члены ООН должны вместе объединиться и призвать Россию пересмотреть своё решение, возобновить переговоры, продлить, расширить и полностью выполнять эту инициативу", — сказала Томас-Гринфилд в разговоре с журналистами.
По её словам, мир нуждается в зерновой сделке.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что договор прекращает своё функционирование с 18 июля — и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.
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