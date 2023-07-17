Томас-Гринфилд: США призывают стороны зерновой сделки продлить соглашение

США призывают страны возобновить переговоры о зерновой сделке и расширить её. Об этом заявила постоянный представитель Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд.

"Все государства – члены ООН должны вместе объединиться и призвать Россию пересмотреть своё решение, возобновить переговоры, продлить, расширить и полностью выполнять эту инициативу", — сказала Томас-Гринфилд в разговоре с журналистами.