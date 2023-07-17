Туристки принесли извинения за "тупорылую" шутку о теракте на Крымском мосту
Не попавшие в Крым туристки извинились за шутки в соцсетях о теракте на мосту
Туристки Лика и Таисия, которые "прославились" на весь Интернет, высмеяв у себя в "сториз" теракт на Крымском мосту, извинились за произошедшее. Девушки записали новое видео, в котором назвали свою шутку "мерзкой" и "тупорылой", а также пояснили, что узнали о последствиях взрыва, в том числе о гибели людей, уже после того, как их возненавидели сотни пользователей соцсетей.
Не попавшие в Крым туристки извинились за шутки в соцсетях о теракте на мосту. Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_
"Мы приносим свои глубочайшие соболезнования. Это очень страшно, это ужасная ситуация, но в момент записи первого видео мы не знали, какие последствия повлечёт эта ситуация. В момент подрыва мы сами находились на мосту", — пояснила одна из девушек.
Вторая также попросила извинения у всех, кого задела эта шутка. Он отметила, что в самый "горячий" момент их слова на предыдущих видео прозвучали особенно некрасиво.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь сильно пострадала. На фоне трагедии две не попавшие в Крым туристки у себя в соцсетях посетовали, что мост взорвали слишком рано, мол, из-за взрыва они не смогли попасть на полуостров.
Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_