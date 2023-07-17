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17 июля, 14:52

Туристки принесли извинения за "тупорылую" шутку о теракте на Крымском мосту

Не попавшие в Крым туристки извинились за шутки в соцсетях о теракте на мосту

Туристки Лика и Таисия, которые "прославились" на весь Интернет, высмеяв у себя в "сториз" теракт на Крымском мосту, извинились за произошедшее. Девушки записали новое видео, в котором назвали свою шутку "мерзкой" и "тупорылой", а также пояснили, что узнали о последствиях взрыва, в том числе о гибели людей, уже после того, как их возненавидели сотни пользователей соцсетей.

Не попавшие в Крым туристки извинились за шутки в соцсетях о теракте на мосту. Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_

"Мы приносим свои глубочайшие соболезнования. Это очень страшно, это ужасная ситуация, но в момент записи первого видео мы не знали, какие последствия повлечёт эта ситуация. В момент подрыва мы сами находились на мосту", пояснила одна из девушек.

Вторая также попросила извинения у всех, кого задела эта шутка. Он отметила, что в самый "горячий" момент их слова на предыдущих видео прозвучали особенно некрасиво.

"Не могли на час позже взорвать?": Две кубанские туристки высмеяли теракт на Крымском мосту

"Не могли на час позже взорвать?": Две кубанские туристки высмеяли теракт на Крымском мосту

Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь сильно пострадала. На фоне трагедии две не попавшие в Крым туристки у себя в соцсетях посетовали, что мост взорвали слишком рано, мол, из-за взрыва они не смогли попасть на полуостров.

Обложка ©

Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_

Марина Калегина
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