Туристки принесли извинения за "тупорылую" шутку о теракте на Крымском мосту

Туристки Лика и Таисия, которые "прославились" на весь Интернет, высмеяв у себя в "сториз" теракт на Крымском мосту, извинились за произошедшее. Девушки записали новое видео, в котором назвали свою шутку "мерзкой" и "тупорылой", а также пояснили, что узнали о последствиях взрыва, в том числе о гибели людей, уже после того, как их возненавидели сотни пользователей соцсетей.

Не попавшие в Крым туристки извинились за шутки в соцсетях о теракте на мосту. Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_

"Мы приносим свои глубочайшие соболезнования. Это очень страшно, это ужасная ситуация, но в момент записи первого видео мы не знали, какие последствия повлечёт эта ситуация. В момент подрыва мы сами находились на мосту", — пояснила одна из девушек.