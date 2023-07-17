"Не могли на час позже взорвать?": Две кубанские туристки высмеяли теракт на Крымском мосту

Две туристки из Краснодарского края высмеяли теракт на Крымском мосту, в котором погибли супруги из Белгородской области. Девушки пожаловались, что из-за взрыва не успели доехать до полуострова, чтобы однохнуть там. Они были вынуждены остатьс в Тамани.

Туристки высмеяли теракт на Крымском мосту. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_

"Взорвали мост прямо перед нами. Не могли на час позже взорвать? <...> Короче жилья нет, ничего нет, мы остаёмся в Тамани", — возмутились девушки.