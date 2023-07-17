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17 июля, 12:07

"Не могли на час позже взорвать?": Две кубанские туристки высмеяли теракт на Крымском мосту

Две не попавшие в Крым туристки посетовали, что мост взорвали слишком рано

Две туристки из Краснодарского края высмеяли теракт на Крымском мосту, в котором погибли супруги из Белгородской области. Девушки пожаловались, что из-за взрыва не успели доехать до полуострова, чтобы однохнуть там. Они были вынуждены остатьс в Тамани.

Туристки высмеяли теракт на Крымском мосту. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_

"Взорвали мост прямо перед нами. Не могли на час позже взорвать? <...> Короче жилья нет, ничего нет, мы остаёмся в Тамани", — возмутились девушки.

После негативной реакции в соцсетях девушки сначала удалили ролики из сторис, а потом и вовсе закрыли свои страницы в соцсетях. По данным Mash, туристок зовут Лика и Таисия. Первая — уроженка Краснодара, работает гадалкой, а вторая — родом из Таганрога, безработная.

Как спецслужбы Украины готовили удар по Крымскому мосту

Как спецслужбы Украины готовили удар по Крымскому мосту

Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице, в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте. В парламенте Британии назвали подрыв Крымского моста частью контрнаступления ВСУ.

Обложка ©

Кадр из видео Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_

Наталья Исакова
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