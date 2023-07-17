"Не могли на час позже взорвать?": Две кубанские туристки высмеяли теракт на Крымском мосту
Две не попавшие в Крым туристки посетовали, что мост взорвали слишком рано
Две туристки из Краснодарского края высмеяли теракт на Крымском мосту, в котором погибли супруги из Белгородской области. Девушки пожаловались, что из-за взрыва не успели доехать до полуострова, чтобы однохнуть там. Они были вынуждены остатьс в Тамани.
Туристки высмеяли теракт на Крымском мосту. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_
"Взорвали мост прямо перед нами. Не могли на час позже взорвать? <...> Короче жилья нет, ничего нет, мы остаёмся в Тамани", — возмутились девушки.
После негативной реакции в соцсетях девушки сначала удалили ролики из сторис, а потом и вовсе закрыли свои страницы в соцсетях. По данным Mash, туристок зовут Лика и Таисия. Первая — уроженка Краснодара, работает гадалкой, а вторая — родом из Таганрога, безработная.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице, в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте. В парламенте Британии назвали подрыв Крымского моста частью контрнаступления ВСУ.
Кадр из видео Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / taro_lik_