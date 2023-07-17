Заправить машину, снять деньги: Россиянам по пунктам расписали, как добраться до Крыма через новые регионы

Из-за теракта на Крымском мосту стал особо актуален альтернативный путь до полуострова — через новые российские регионы: Донецкую Народную Республику и Херсонскую область. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв, который давно живёт в РФ, дал россиянам советы, как добраться до полуострова по этому пути. До сих пор его чаще использовали для доставки грузов, а теперь, по всей видимости, трасса, идущая вдоль берега Азовского моря, может стать популярной.

Сухопутный маршрут в Крым. Фото © Telegram / Главный мост

Так, прежде всего Царёв отметил, что альтернативный маршрут безопасен, несмотря на то, что частично проходит в зоне СВО. Дорога до Крыма оснащена всем необходимым: заправками, парковками и точками общепита. Однако следует помнить, что по пути автомобилистов ждут ещё и блок-посты с военнослужащими.

"По пути вы будете встречать военные посты. Делайте всё, что говорят военнослужащие. Не хамите, не "качайте права". Пропускайте военных и машины с символикой V и Z. Максимум вас попросят предъявить документы и показать вещи. Документы всегда держите рядом", — написал Царёв в телеграм-канале.

Вместе с тем он не рекомендует отправляться в путешествие в ночь и останавливаться вне постов и зон отдыха. Ещё следует запастись питьевой водой, наличными деньгами. Хотя последние можно снять из банкомата также в центре Мелитополя.