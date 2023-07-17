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17 июля, 13:20

Появилось новое видео с обстановкой на Крымском мосту после теракта

НАК показал новое оперативное видео с Крымского моста после теракта

Национальный антитеррористический комитет России показал, как обстоит ситуация на Крымском мосту после утреннего теракта. Кадры есть в распоряжении Лайфа.

Обстановка на Крымском мосту после теракта. Видео © Национальный антитеррористический комитет России

На кадрах видно, что сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Дорога вся при этом пустая, гражданских автомобилей не наблюдается. Как и сообщалось ранее, железнодорожное сообщение через Крымский мост восстановлено.

Сухопутный коридор в Крым дополнительно защитят системами ПВО

Сухопутный коридор в Крым дополнительно защитят системами ПВО

Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте.

Обложка ©

НАК

Светлана Оперук
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