Появилось новое видео с обстановкой на Крымском мосту после теракта
НАК показал новое оперативное видео с Крымского моста после теракта
Национальный антитеррористический комитет России показал, как обстоит ситуация на Крымском мосту после утреннего теракта. Кадры есть в распоряжении Лайфа.
Обстановка на Крымском мосту после теракта. Видео © Национальный антитеррористический комитет России
На кадрах видно, что сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Дорога вся при этом пустая, гражданских автомобилей не наблюдается. Как и сообщалось ранее, железнодорожное сообщение через Крымский мост восстановлено.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте.
НАК