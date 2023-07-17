Появилось новое видео с обстановкой на Крымском мосту после теракта

Национальный антитеррористический комитет России показал, как обстоит ситуация на Крымском мосту после утреннего теракта. Кадры есть в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Дорога вся при этом пустая, гражданских автомобилей не наблюдается. Как и сообщалось ранее, железнодорожное сообщение через Крымский мост восстановлено.