Возобновлено железнодорожное сообщение через Крымский мост
Возобновлено движение железнодорожного транспорта через Крымский мост после чрезвычайного происшествия. Первый поезд по маршруту Симферополь – Москва отправился со станции в Керчи, сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс".
"Первый поезд № 178 Симферополь — Москва отправился со станции Керчь", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы перевозчика.
Там добавили, что из-за ЧП задерживаются четыре поезда на полуострова и один с полуострова. Речь идёт о маршрутах № 396 "Волгоград — Симферополь", № 174 "Москва — Евпатория", № 99 "Ростов — Симферополь", № 177 "Москва — Симферополь" и № 092 "Севастополь — Москва".
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.
ТАСС / Карина Сапунова