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17 июля, 06:03

Возобновлено железнодорожное сообщение через Крымский мост

Возобновлено движение железнодорожного транспорта через Крымский мост после чрезвычайного происшествия. Первый поезд по маршруту Симферополь – Москва отправился со станции в Керчи, сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс".

"Первый поезд № 178 Симферополь — Москва отправился со станции Керчь", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы перевозчика.

Там добавили, что из-за ЧП задерживаются четыре поезда на полуострова и один с полуострова. Речь идёт о маршрутах № 396 "Волгоград — Симферополь", № 174 "Москва — Евпатория", № 99 "Ростов — Симферополь", № 177 "Москва — Симферополь" и № 092 "Севастополь — Москва".

Лайф публикует жуткие фото автомобиля, в котором погибла семья при ЧП на Крымском мосту

Лайф публикует жуткие фото автомобиля, в котором погибла семья при ЧП на Крымском мосту

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Обложка ©

ТАСС / Карина Сапунова

Никита Никонов
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