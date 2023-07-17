Возобновлено железнодорожное сообщение через Крымский мост

Возобновлено движение железнодорожного транспорта через Крымский мост после чрезвычайного происшествия. Первый поезд по маршруту Симферополь – Москва отправился со станции в Керчи, сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс".

Там добавили, что из-за ЧП задерживаются четыре поезда на полуострова и один с полуострова. Речь идёт о маршрутах № 396 "Волгоград — Симферополь", № 174 "Москва — Евпатория", № 99 "Ростов — Симферополь", № 177 "Москва — Симферополь" и № 092 "Севастополь — Москва".