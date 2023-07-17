Власти Египта прокомментировали появление в стране неизвестной болезни

Причин для беспокойства из-за вспышки неизвестной болезни в Египте нет. Об этом заявил министр здравоохранения страны Халед Абдель Гаффар.

Он посетил деревню Эль-Аликат, в которой зафиксировали случаи неизвестной болезни, пишет газета Al-Masry Al-Youm. Глава ведомства заверил, что она не заразна, поэтому нет повода для волнения.