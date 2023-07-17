Власти Египта прокомментировали появление в стране неизвестной болезни
Минздрав Египта заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за новой болезни
Причин для беспокойства из-за вспышки неизвестной болезни в Египте нет. Об этом заявил министр здравоохранения страны Халед Абдель Гаффар.
Он посетил деревню Эль-Аликат, в которой зафиксировали случаи неизвестной болезни, пишет газета Al-Masry Al-Youm. Глава ведомства заверил, что она не заразна, поэтому нет повода для волнения.
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Специалисты взяли в деревне анализы у заболевших, а также пробы воды и комаров. Среди симптомов новой болезни — высокая температура, боли в костях и усталость.
Напомним, ранее Минздрав Египта сообщил о случаях неизвестного заболевания в деревне Эль-Аликат. Симптомы этого заболевания похожи на признаки лихорадки денге. Через некоторое время после сообщений о новой болезни появилась информация, что среди туристов, вернувшихся из Египта в Красноярский край, зарегистрировано якобы 18 случаев таинственного заболевания. Эти данные опровергли в Роспотребнадзоре.
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