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18 июля, 17:59
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Госдеп заверил в непричастности США к теракту на Крымском мосту

Соединённые Штаты непричастны к атаке на Крымский мост, утверждения об обратном не соответствуют действительности. Об этом заявил на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Это совершенно не соответствует действительности", — ответил он на соответствующий вопрос сотрудников СМИ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что факт покровительства США над украинскими радикалами даёт право говорить о причастности Штатов к преступлениям, которые совершает Киев.

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Песков назвал удары по Одессе и Николаеву ответом за теракт на Крымском мосту

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении "группового удара возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы. Такие морские беспилотники Киев использовал для атаки Крымского моста, в результате которой погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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