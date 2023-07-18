Госдеп заверил в непричастности США к теракту на Крымском мосту

Соединённые Штаты непричастны к атаке на Крымский мост, утверждения об обратном не соответствуют действительности. Об этом заявил на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Это совершенно не соответствует действительности", — ответил он на соответствующий вопрос сотрудников СМИ.