Госдеп заверил в непричастности США к теракту на Крымском мосту
Соединённые Штаты непричастны к атаке на Крымский мост, утверждения об обратном не соответствуют действительности. Об этом заявил на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Это совершенно не соответствует действительности", — ответил он на соответствующий вопрос сотрудников СМИ.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что факт покровительства США над украинскими радикалами даёт право говорить о причастности Штатов к преступлениям, которые совершает Киев.
Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении "группового удара возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы. Такие морские беспилотники Киев использовал для атаки Крымского моста, в результате которой погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала.
ТАСС / Сергей Мальгавко