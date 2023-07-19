Для Кремля "не новость", что Запад готов закрыть глаза на любые преступления Киева
Дмитрий Песков: Запад будет закрывать глаза на любые преступления Киева
Запад готов закрывать глаза на любые преступления Киева, и для Кремля этот факт — "не новость". Об этом заявил журналистам в среду, 19 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие внятной реакции США и их союзников на теракт на Крымском мосту.
"Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем", — отметил представитель Кремля.
Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала.
ТАСС / Сергей Бобылев