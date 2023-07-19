Политолог назвал способ "излечить" экс-депутата, призвавшего убивать россиян в Крыму

Беглого экс-депутата Госдумы Илью Пономарёва* следует доставить в Россию для судебных разбирательств или же наказать его, вдохновившись примером, как поступили с украинским националистом Степаном Бандерой. Об этом заявил обозреватель "Царьграда", политолог Андрей Перла.

"Для нашей разведки должно стать делом чести доставить этого деятеля в Россию для суда. Или воспользоваться славными примерами предшественников, в частности вспомнить, как поступили с террористом Бандерой", — считает эксперт.

Политолог подчеркнул, что Пономарёв — это террорист и экстремист, взявший на себя ответственность за убийство журналистки Дарьи Дугиной, он связан с корпусом современных власовцев. При этом говорят, добавил Перла, что на самом деле экс-депутат ничего не может, а только лишь хвастается. А если поступить с Пономарёвым как с Бандерой, то удалось бы вдохновить многих участников спецоперации на Украине.

Степан Бандера скончался 15 октября 1959 года. Когда националист стоял в подъезде своего дома, сотрудник КГБ Богдан Сташинский направил в его лицо пистолет-шприц, заряженный ампулами с цианистым калием, при попадании в организм которого хватает десяти минут, чтобы сердце остановилось. После этого Сташинский покинул место убийства националиста. Похоронили Бандеру в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф.

Ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв* заявил, что обстреливал бы россиян, стоящих в очередях на КПП по дороге в Крым. Причину он назвал такую: "Люди точно знают, на что они идут".