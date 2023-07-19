Путин назвал "самое острое оружие" против пропаганды

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", назвал правду самым острым оружием против пропаганды. В ходе встречи глава государства обратился к главреду портала Donbass Insider, журналистке из Франции Кристель Нэан Карин, которая заявила, что российские власти всегда говорят правду.

"Ну наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды", — отметил президент.

Путин также заверил, что поддержит проект французской журналистки. Та рассказала, что хочет собрать команду из западных коллег, чтобы освещать происходящие в Донбассе события.