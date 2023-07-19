Путин назвал "самое острое оружие" против пропаганды
Путин: Правда является самым острым оружием против пропаганды
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", назвал правду самым острым оружием против пропаганды. В ходе встречи глава государства обратился к главреду портала Donbass Insider, журналистке из Франции Кристель Нэан Карин, которая заявила, что российские власти всегда говорят правду.
"Ну наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды", — отметил президент.
Путин также заверил, что поддержит проект французской журналистки. Та рассказала, что хочет собрать команду из западных коллег, чтобы освещать происходящие в Донбассе события.
Ранее Лайф сообщал, что во время общения с участниками совета Путин рассказал, почему считает ошибочной политику Запада, а также пошутил об исчерпанном ещё в прошлом веке "лимите на революции".
Напомним, сегодня президент участвует в заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей". Глава государства озвучил впечатляющие результаты работы платформы — в её программах приняло участие уже более 20 млн человек. Автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента РФ 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.
LIFE / Павел Баранов