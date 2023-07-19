После ударов по Одессе в Чёрном море впервые заметили американский надводный дрон-разведчик

Американский беспилотный надводный дрон-разведчик заметили в акватории Чёрного моря впервые с начала спецоперации на Украине. Это произошло сразу после ночных ударов по объектам в Одессе, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, беспилотник SeaTrac Systems SP48 заметили рано утром 19 июля. Он шёл в районе бывшего коридора, по которому передвигались торговые суда в рамках зерновой сделки. Как уточняется, данный надводный дрон якобы изучал движения тектонических плит. При этом вместе с ним на радары попали патрульный самолёт Р-72 ВМС Турции, шесть БПЛА, которые кружили возле Крыма, и французский самолёт-разведчик, двигавшийся над румынско- и польско-украинской границами.

Такой надводный аппарат благодаря солнечным батареям способен длительное время работать в море. Основные его функции — отслеживание кораблей, спутников и сбор разведданных. О передаче таких аппаратов Украине не сообщалось.