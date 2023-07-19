После ударов по Одессе в Чёрном море впервые заметили американский надводный дрон-разведчик
Американский надводный дрон-разведчик заметили в Чёрном море впервые с начала СВО
Американский надводный дрон-разведчик SeaTrac Systems SP48. Обложка © YouTube / SeaTrac Systems
Американский беспилотный надводный дрон-разведчик заметили в акватории Чёрного моря впервые с начала спецоперации на Украине. Это произошло сразу после ночных ударов по объектам в Одессе, пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, беспилотник SeaTrac Systems SP48 заметили рано утром 19 июля. Он шёл в районе бывшего коридора, по которому передвигались торговые суда в рамках зерновой сделки. Как уточняется, данный надводный дрон якобы изучал движения тектонических плит. При этом вместе с ним на радары попали патрульный самолёт Р-72 ВМС Турции, шесть БПЛА, которые кружили возле Крыма, и французский самолёт-разведчик, двигавшийся над румынско- и польско-украинской границами.
Такой надводный аппарат благодаря солнечным батареям способен длительное время работать в море. Основные его функции — отслеживание кораблей, спутников и сбор разведданных. О передаче таких аппаратов Украине не сообщалось.
Напомним, накануне в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Также в районе Одессы и Николаева были уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн. Из этих запасов обеспечивалась работа военной техники Вооружённых сил Украины. А в ночь на 19 июля ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово.