10 злющих питомцев, глядя на которых всё равно можно только умиляться
Мы все любим домашних животных за то, какие они милые и смешные. Поэтому и заводим их себе. Но некоторым не везёт — белые и пушистые оказываются совсем не такими лапочками по натуре. И вот 10 фотодоказательств.
"Когда ты слишком милый, чтобы злиться", — Unreachyosoul.
Фото © Reddit / Unreachyosoul
"Злой мартини. Перемешать, но не взбалтывать", — AlphaTyger.
Фото © Reddit / AlphaTyger
"Злой и голодный", — Infinite_Science.
Фото © Reddit / smokeplanet
"Она родилась злюкой", — smokeplanet.
Фото © Reddit / Infinite_Science
"Я сегодня злая как собака!" — ThePeanut.
Фото © Reddit / ThePeanut
"Не будите во мне зверя!" — safakooze.
Фото © Reddit / safakooze
"Сегодня приглядывал за собаками своих друзей, пока они были за городом. Хотел сделать милую фотографию, а получилось ЭТО", — jillyjillyjilio.
Фото © Reddit / jillyjillyjilio
"Злой попуг", — moonlight-tiger.
Фото © Reddit / moonlight-tiger
"Сегодня злая, близко не подходить", — 1Voice1Life.
Фото © Reddit / 1Voice1Life
"Очень злая сосиска на ножках", — KingOfBurrito.
Фото © Reddit / KingOfBurrito
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Unreachyosoul, 1Voice1Life