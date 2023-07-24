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24 июля, 05:00

10 злющих питомцев, глядя на которых всё равно можно только умиляться

Мы все любим домашних животных за то, какие они милые и смешные. Поэтому и заводим их себе. Но некоторым не везёт — белые и пушистые оказываются совсем не такими лапочками по натуре. И вот 10 фотодоказательств.

"Когда ты слишком милый, чтобы злиться", — Unreachyosoul.

Фото © Reddit / Unreachyosoul

Фото © Reddit / Unreachyosoul

"Злой мартини. Перемешать, но не взбалтывать", — AlphaTyger.

Фото © Reddit / AlphaTyger

Фото © Reddit / AlphaTyger

"Злой и голодный", — Infinite_Science.

Фото © Reddit / smokeplanet

Фото © Reddit / smokeplanet

"Она родилась злюкой", — smokeplanet.

Фото © Reddit / Infinite_Science

Фото © Reddit / Infinite_Science

"Я сегодня злая как собака!" ThePeanut.

Фото © Reddit / ThePeanut

Фото © Reddit / ThePeanut

"Не будите во мне зверя!" safakooze.

Фото © Reddit / safakooze

Фото © Reddit / safakooze

"Сегодня приглядывал за собаками своих друзей, пока они были за городом. Хотел сделать милую фотографию, а получилось ЭТО", — jillyjillyjilio.

Фото © Reddit / jillyjillyjilio

Фото © Reddit / jillyjillyjilio

"Злой попуг", — moonlight-tiger.

Фото © Reddit / moonlight-tiger

Фото © Reddit / moonlight-tiger

"Сегодня злая, близко не подходить", 1Voice1Life.

Фото © Reddit / 1Voice1Life

Фото © Reddit / 1Voice1Life

"Очень злая сосиска на ножках", — KingOfBurrito.

Фото © Reddit / KingOfBurrito

Фото © Reddit / KingOfBurrito

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / Unreachyosoul, 1Voice1Life

Сергей Трофимов
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