10 злющих питомцев, глядя на которых всё равно можно только умиляться

Мы все любим домашних животных за то, какие они милые и смешные. Поэтому и заводим их себе. Но некоторым не везёт — белые и пушистые оказываются совсем не такими лапочками по натуре. И вот 10 фотодоказательств.