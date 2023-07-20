Движение по трассе "Таврида" в Крыму возобновлено
В Крыму возобновили движение на участке трассы "Таврида" в Кировском районе, которое было приостановлено из-за пожара на войсковом полигоне. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, 19 июля на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида". Жителей четырёх ближайших сёл на сутки отселили с места ЧП. Сейчас ситуация под контролем.
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ТАСС / Мальгавко Сергей