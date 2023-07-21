Блогерша Лерчек прибыла в суд, где ей могут назначить домашний арест
Блогер Лерчек вместе с мужем прибыла в Пресненский суд
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) вместе с мужем Артёмом прибыла в Пресненский районный суд Москвы, где ей могут изменить меру пресечения на домашний арест. Заседание назначено на 12:00.
Блогер Лерчек вместе с мужем прибыла в Пресненский суд Москвы. Видео © LIFE
Как сообщал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Однако это ещё не все нарушения блогеров: стало известно, что они вопреки запрету пользовались Интернетом и общались со свидетелями по делу. Из-за этого СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. На прошлом заседании Артёму Чекалину оставили прежнюю меру пресечения, а вот судьбу Лерчек решат сегогдня.
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