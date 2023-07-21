МИД РФ дал пояснения Пекину в связи с ущербом Генконсульству КНР в Одессе

МИД РФ дал Посольству Китая в Москве все необходимые пояснения о ходе спецоперации на Украине в связи с информацией об ущербе Генконсульству КНР в Одессе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В связи с информацией об ущербе, понесённом Генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил Посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России", — рассказали там.

В министерстве подчеркнули, что все каналы коммуникации между Москвой и Пекином работают бесперебойно, стороны условились и дальше тесно взаимодействовать по всем соответствующим вопросам.