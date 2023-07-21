МИД РФ дал пояснения Пекину в связи с ущербом Генконсульству КНР в Одессе
МИД РФ дал Посольству Китая в Москве все необходимые пояснения о ходе спецоперации на Украине в связи с информацией об ущербе Генконсульству КНР в Одессе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В связи с информацией об ущербе, понесённом Генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил Посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России", — рассказали там.
В министерстве подчеркнули, что все каналы коммуникации между Москвой и Пекином работают бесперебойно, стороны условились и дальше тесно взаимодействовать по всем соответствующим вопросам.
Ранее в МИД Китая сообщили, что 20 июля около Генконсульства страны в Одессе произошло несколько взрывов. От ударов в здании выбило окна и частично пострадали стены. Никто из дипломатов не пострадал.
Напомним, 17 июля два украинских надводных беспилотника подплыли к Крымскому мосту и взорвались, повредив дорожное полотно. На следующий день в качестве ответа на теракт ВС России нанесли "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров на Украине, а в районе Одессы и Николаева были уничтожены хранилища топлива объёмом около 70 тысяч тонн. Однако на этом "калибровки" не закончились: 19 июля под удар попали объекты военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также авиабаза Канатово.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV