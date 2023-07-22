Регион

Уведомления отключены

22 июля, 07:53
14877

"Ведут себя как обезьяны": В Крыму оценили угрозу Киева устроить морскую блокаду полуострову

Спикер парламента Крыма Константинов счёл блефом угрозу Киева о морской блокаде

Заявление Минобороны Украины о "запрете" судоходства в ряде районов Чёрного моря, прилегающих к Крыму, являются блефом. Об этом заявил председатель парламента полуострова Владимир Константинов. Он назвал поведение представителей киевского режима передразниванием.

"Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим. Ну что он может реально перекрыть?... У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф", сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что киевские власти, по их собственному признанию, не скованы в действиях и могут нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или судам. Из последнего, напомнил он, — атака на Крымский мост. Причём нет сомнений, что эти "наркоманы" будут продолжать свои действия, считает спикер крымского парламента.

Единственный вопрос, добавил Константинов, — в возможностях противника. Так как своими он не обладает, на помощь могут прийти британцы с надводными беспилотниками и спутниковым наведением. К этому, предупредил политик, "следует отнестись предельно серьёзно и работать на упреждение".

Песков: Заявление России о судах в Чёрном море не связано с терактом на Крымском мосту

Песков: Заявление России о судах в Чёрном море не связано с терактом на Крымском мосту

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о фактической остановке зерновой сделки. Позднее в Минобороны РФ предупредили, что все следующие в украинские порты суда будут расцениваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ответ на это в военном ведомстве Незалежной пригрозили зеркальными мерами в отношении кораблей, следующих в российские порты Чёрного моря. Кроме того, там "запретили" судоходство в части водного пространства, прилегающего к Крыму.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров