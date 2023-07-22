"Ведут себя как обезьяны": В Крыму оценили угрозу Киева устроить морскую блокаду полуострову
Спикер парламента Крыма Константинов счёл блефом угрозу Киева о морской блокаде
Заявление Минобороны Украины о "запрете" судоходства в ряде районов Чёрного моря, прилегающих к Крыму, являются блефом. Об этом заявил председатель парламента полуострова Владимир Константинов. Он назвал поведение представителей киевского режима передразниванием.
"Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим. Ну что он может реально перекрыть?... У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".
Собеседник агентства отметил, что киевские власти, по их собственному признанию, не скованы в действиях и могут нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или судам. Из последнего, напомнил он, — атака на Крымский мост. Причём нет сомнений, что эти "наркоманы" будут продолжать свои действия, считает спикер крымского парламента.
Единственный вопрос, добавил Константинов, — в возможностях противника. Так как своими он не обладает, на помощь могут прийти британцы с надводными беспилотниками и спутниковым наведением. К этому, предупредил политик, "следует отнестись предельно серьёзно и работать на упреждение".
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о фактической остановке зерновой сделки. Позднее в Минобороны РФ предупредили, что все следующие в украинские порты суда будут расцениваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ответ на это в военном ведомстве Незалежной пригрозили зеркальными мерами в отношении кораблей, следующих в российские порты Чёрного моря. Кроме того, там "запретили" судоходство в части водного пространства, прилегающего к Крыму.
ТАСС / Сергей Мальгавко