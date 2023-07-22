"Ведут себя как обезьяны": В Крыму оценили угрозу Киева устроить морскую блокаду полуострову

Заявление Минобороны Украины о "запрете" судоходства в ряде районов Чёрного моря, прилегающих к Крыму, являются блефом. Об этом заявил председатель парламента полуострова Владимир Константинов. Он назвал поведение представителей киевского режима передразниванием.

"Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим. Ну что он может реально перекрыть?... У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что киевские власти, по их собственному признанию, не скованы в действиях и могут нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или судам. Из последнего, напомнил он, — атака на Крымский мост. Причём нет сомнений, что эти "наркоманы" будут продолжать свои действия, считает спикер крымского парламента.