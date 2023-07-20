Песков: Заявление России о судах в Чёрном море не связано с терактом на Крымском мосту
Песков: Заявление МО о судах в Чёрном море связано с истечением зерновой сделки
Заявление Минобороны о следующих в украинские порты судах связано с истечением зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это заявление связано с прекращением действия сделки", — сказал он.
Напомним, 17 июля Дмитрий Песков объявил об остановке действия зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части соглашений. Как подчеркнули в МИД, с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Позднее Минобороны объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях Чёрного моря временно опасными для судоходства и предупредило, что будет считать следующие в украинские порты суда перевозящими военные грузы, а страны, под чьими флагами они ходят, вовлечёнными в конфликт на Украине.
ТАСС / Сергей Бобылев