Регион

Уведомления отключены

20 июля, 10:11

Песков: Заявление России о судах в Чёрном море не связано с терактом на Крымском мосту

Песков: Заявление МО о судах в Чёрном море связано с истечением зерновой сделки

Заявление Минобороны о следующих в украинские порты судах связано с истечением зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это заявление связано с прекращением действия сделки", сказал он.

Зеленский отреагировал на прекращение зерновой сделки

Зеленский отреагировал на прекращение зерновой сделки

Напомним, 17 июля Дмитрий Песков объявил об остановке действия зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части соглашений. Как подчеркнули в МИД, с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Позднее Минобороны объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях Чёрного моря временно опасными для судоходства и предупредило, что будет считать следующие в украинские порты суда перевозящими военные грузы, а страны, под чьими флагами они ходят, вовлечёнными в конфликт на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров