Уральские авиалинии договорились выкупить 19 самолётов Airbus

Крупнейший российский авиаперевозчик "Уральские авиалинии" планирует выкупить 19 самолётов Airbus. Евросоюз и США уже дали на это разрешение, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Скуратов.

В настоящее время стороны обсуждают прочие подробности сделки, окончательное решение будет принято в течение ближайших трёх недель.

"Есть [планы по выкупу авиалайнеров Airbus]. Сейчас в стадии решения эта сделка. [Евросоюз и] США разрешили нам выкупить 19 самолётов", — приводит ТАСС комментарий гендиректора авиакомпании.