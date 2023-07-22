Уральские авиалинии договорились выкупить 19 самолётов Airbus
Крупнейший российский авиаперевозчик "Уральские авиалинии" планирует выкупить 19 самолётов Airbus. Евросоюз и США уже дали на это разрешение, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Скуратов.
В настоящее время стороны обсуждают прочие подробности сделки, окончательное решение будет принято в течение ближайших трёх недель.
"Есть [планы по выкупу авиалайнеров Airbus]. Сейчас в стадии решения эта сделка. [Евросоюз и] США разрешили нам выкупить 19 самолётов", — приводит ТАСС комментарий гендиректора авиакомпании.
Скуратов отметил, что авиаперевозчик планирует запросить средства в Минтранс РФ, "это будут какие-то кредитные ресурсы РФ на много лет". Также компания подала заявку на приобретение 38 отечественных среднемагистральных самолётов МС-21 и ожидает их поставку в 2029–2030 годах.
Ранее Минтранс РФ опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Также глава министерства Виталий Савельев заявил, что авиакомпаниям удаётся сдерживать рост цен на билеты, несмотря на сокращение субсидирования втрое.
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