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22 июля, 10:35

Уральские авиалинии договорились выкупить 19 самолётов Airbus

Крупнейший российский авиаперевозчик "Уральские авиалинии" планирует выкупить 19 самолётов Airbus. Евросоюз и США уже дали на это разрешение, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Скуратов.

В настоящее время стороны обсуждают прочие подробности сделки, окончательное решение будет принято в течение ближайших трёх недель.

"Есть [планы по выкупу авиалайнеров Airbus]. Сейчас в стадии решения эта сделка. [Евросоюз и] США разрешили нам выкупить 19 самолётов", — приводит ТАСС комментарий гендиректора авиакомпании.

Скуратов отметил, что авиаперевозчик планирует запросить средства в Минтранс РФ, "это будут какие-то кредитные ресурсы РФ на много лет". Также компания подала заявку на приобретение 38 отечественных среднемагистральных самолётов МС-21 и ожидает их поставку в 2029–2030 годах.

Названо число иностранных самолётов, переведённых в российский реестр

Названо число иностранных самолётов, переведённых в российский реестр

Ранее Минтранс РФ опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Также глава министерства Виталий Савельев заявил, что авиакомпаниям удаётся сдерживать рост цен на билеты, несмотря на сокращение субсидирования втрое.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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